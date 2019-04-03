غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مملكة البحرين، في ختام زيارة أخوية استجابة لدعوة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار صخير الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية شكر لجلالة الملك حمد بن عيسى إثر مغادرة البحرين فيما يلي نصها :
صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله
ملك مملكة البحرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
جلالة الملك .. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.
ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.