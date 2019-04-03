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أخبار محلية > الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة
03/04/2019   5:23 م

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توفر عدة وظائف، لحملة الشهادة الهندسية في تخصصات هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، والهندسة الصناعية، وهندسة الالكترونيات، وهندسة الفيزياء.

وذكرت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي مهندس برمجيات لمحاكيات التدريب، ومهندس برمجيات لنظام إدارة المنصات المتكاملة، ومهندس برمجيات لتكامل أنظمة القتال، ومهندس نظم لتكامل أنظمة القتال.

وأضافت أن المؤهلات المطلوبة هي درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، والهندسة الصناعية، وهندسة الإلكترونيات، والفيزياء، حيث يشمل التوظيف فترة تدريبية في جنوب إسبانيا قبل الانتقال لمقر الشركة الرئيسي بالرياض، كما أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً.وفق “أخبار 24”.

ويمكن التقديم على هذه الوظائف من خلال هذا الرابط.

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

أخبار محلية
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