كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، عددا من رجال المرور، لنجاحهم في حل لغز إحدى الحوادث المرورية بالعاصمة المقدسة.
ونقل العتيبي للمكرمين تثمين مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي لجهودهم، وذلك بحضور مدير إدارة شرطة العاصمة المقدّسة اللواء فهد العصيمي، ومدير إدارة المرور العقيد فواز الحازمي.
وكان رجال المرور تمكنوا من كشف ملابسات واقعة دهس قام بها قائد مركبة من نوع تويوتا، أسفرت عن مصرع سيدة، وذلك بعد أن فر الجاني هاربا من موقع الحادث تاركا الضحية مضرجة بدمائها.
وفور وقوع الحادث، وفقا لـ”سبق” تم تشكيل لجنة من مرور مكة المكرمة، تمكنت عبر البحث والتحري في أقل من 24 ساعة، من التوصل إلى المركبة والقبض على قائدها الذي اعترف بالواقعة، وتم إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.