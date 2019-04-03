المريسل يرد على تغريدات سامي الجابر بشأن النصر

هاجم الإعلامي الرياضي “عبد العزيز المريسل”، اليوم الثلاثاء، رئيس نادي الهلال السابق “سامي الجابر”، بسبب تصريحات الأخير بشأن نادي النصر، والتي قال فيها إن الفريق يعاني من فوبيا هيبة “الزعيم” التي حبست أنفاسه حتى الثواني الأخيرة.
ورد المريسل في تغريدة له، قائلاً: “محاولة سحب النصر خارج الملعب، اسمح لي هذه بعيده عنك، رئيس النصر سعود السويلم طبقها ونجح بإتقان”، وذلك بعد اعتبار الجابر أن الهلال فريق متـسلط إذا ضـرب أوجع وبنتائج كبيرة لأنه يثق في قوته.
وجاءت ردود المريسل على الجابر متعاقبة، حيث قال: “عزيزي كابتن سامي الجابر.. بقول لك شي ترى التغريدات و التصريحات فن و أنت لا تجيدها و بل على العكس انت تجيد العيد ولا ناسي وإذا كنت ناسي أذكرك!”.وفق “أخبار 24”.
كابتن سامي @SamiAlJaber
محاولة سحب #النصر خارج الملعب ، اسمح لي هذه بعيده عنك 😎
رئيس #النصر #سعود_السويلم طبقها و نجح بإتقان ، انت لا تجيدها
بل على العكس انت تجيب العيد 😂
و إلا ناسي !!
#الجابر_فوزنا_علي_النصر_بطوله
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) April 1, 2019