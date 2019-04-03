بالصور .. النصر يطلق رسمياً باقة «كن عالمي»

وقعت إدارة نادي النصر برئاسة سعود السويلم، يوم الثلاثاء، عقد شراكة مع اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات، المالكة لحقوق ليبارا موبايل، لإطلاق باقة «كن عالمي» لمدة 5 سنوات.
وتوفر الباقة عدداً من خدمات الاتصال والإنترنت، ومحتوى حصري وخاص لجماهير النادي، وستوفر بدورها موارد مالية إضافية للنادي العاصمي، بما يخدم مشاريعه المستقبيلة.
وتعد شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات، شركة اتصالات عالمية حائزة على جوائز عدة في تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة، حيث حصلت على جائزة أفضل مشغل افتراضي منذ 2015 حتى الآن.
هذا، وقد جرت مراسم التوقيع بحضور سعود السويلم رئيس النصر، ووليد الحركان الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات.
وفق “الرياضية”.