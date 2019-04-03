النصر يفتش عن طائرة خـاصـة

تسعى إدارة نادي النصر إلى تأمين طائرة خاصة، من أجل نقل فريقها الأول لكرة القدم من وإلى بريدة، لخوض مواجهة الرائد غداً، في الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الإدارة النصراوية تسعى إلى أن تقل الطائرة الفريق النصراوي مساء اليوم، على أن يعود إلى الرياض فور انتهاء لقاء الرائد، تمهيداً لبدء الاستعداد لخوض مواجهة الزوراء العراقي الإثنين المقبل، ضمن إطار منافسات دوري أبطال آسيا.
وعلى صعيد متصل، أنهى الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب فريق النصر، برنامجه الاستشفائي، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الهلال الماضية، والتي فضّل معها الجهازان الطبي والفني للفريق إبعاده عن لقاء الجيل أمس الأول، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وشارك أمرابط مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية أمس، وأبدى جاهزية تامة لدعم فريقه في المباراة الدورية، ما يعني أن أمر مشاركته في مباراة الرائد أصبح في يد البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.
في حين تسلم مساء اليوم إدارة نادي النصر للاعبي فريقها مكافأة الفوز على الجيل، نظير الجهد الذي بذلوه في الملعب.