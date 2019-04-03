النجعي : سأعود إلى بيتي أقوى

قطع سامي النجعي لاعب فريق القادسية لكرة القدم، بأنه سينهي مهمته من أجل أن يعود إلى ناديه الأصلي النصر أكثر قوة، وقال “أمنيتي الآن العودة إلى بيتي النصر بشكل أقوى، ولكن بعد تحقيق ما تطمح إليه إدارة القادسية ومن أجلها تمت إعارتي”.
وكانت إدارة القادسية قد تعاقدت مع النجعي لاعب النصر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد عودته من إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها نهاية الموسم الماضي. وأشار النجعي في حديثه لـ «الاقتصادية» إلى أن خدمة القادسية، بجانب أخذ فرصة المشاركة الكافية التي تمكنه من العودة القوية لسابق مستواه بعد الإصابة التي عاناها هي من أهم أسباب انتقاله، وقال “كان من الصعب أن أستمر في النصر هذا الموسم، لأن إدارته يصعب عليها أن تتمسك بلاعب عائد من إصابة رباط صليبي”. وأضاف “اجتمعت معي إدارة النصر بعد إعارتي للقادسية، وأبلغتني بأنها في انتظار عودتي لمستواي الطبيعي، حيث أكدت لي أن رحيلي للقادسية في هذه الفترة سيكون فرصة كي أعود بشكل أقوى لثقتها بإمكاناتي”.
وتابع “النصر في الوقت الحالي طموح لكل لاعب، لأنه فريق يملك كوكبة كبيرة من النجوم المحليين والأجانب، إضافة إلى أنه ينافس على أغلب البطولات”. ولفت إلى أن الحظ لم يخدم القادسية في المباريات الأخيرة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال “إدارة النادي والمدرب الوطني بندر باصريح يقدمون عملا مميزا لنا كلاعبين، ونتمنى أن نضيف لهم شيئا خلال المباريات المقبلة ونحقق النقاط التي تعطينا الأمان في الدوري، وبعزيمة الرجال سنعمل بكل ما نملك، لكي نحقق مركزا يليق بالقادسية”.