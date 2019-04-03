«صيفية» الأهلي.. مندش

علمت صحيفة محلية من مصادرها أن النادي الأهلي بصدد الإعلان رسميا خلال شهر أبريل الجاري التعاقد مع لاعب الفيصلي سلطان مندش لمدة 3 سنوات، إذ أتمت الإدارة الأهلاوية برئاسة عبدالله بترجي الصفقة وسط سرية تامة بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد. وبذلك يقطع النادي الأهلي الطريق على الأندية التي كانت تخطط للظفر بخدمات مندش منذ دخوله الفترة الحرة. وكانت إدارة نادي الفيصلي ترغب في تجديد عقد اللاعب مع النادي لكن رغبة مندش بالوجود إلى جانب أسرته قادته للتوقيع مع النادي الأهلي والعودة لمسقط رأسه جدة.
هذا وكان مندش أوكل مهمات إدارة أعماله للوكيل أحمد المزيني، الذي حرص على استقبال العروض من الأندية الراغبة في خدماته خلال الأشهر الماضية، وتم عرضها على اللاعب الذي وقع اختياره على النادي الأهلي لجدية العرض والرغبة في التعاقد معه، وتم توقيع عقد انتقاله للنادي الأهلي. وكان مندش بدأ مسيرته الاحترافية بنادي الاتحاد، ومن ثم لعب لنجران على سبيل الإعارة، وحاليا يلعب للفيصلي، ويطمح أن تكون محطته الاحترافية مع النادي الأهلي إضافة لمسيرته في الملاعب الكروية. وفق “عكاظ”.