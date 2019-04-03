رئيس الهلال يربط استمراره بحصاد «نهاية الموسم»

كشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي، عن نية إدارة النادي الحالية بقيادة الأمير محمد بن فيصل الاستمرار حتى نهاية الموسم، ومن ثم النظر في النتائج التي حققتها هذا الموسم، وبالتالي البناء عليها من حيث الرحيل أو البقاء موسماً آخر.
وفي السياق ذاته، جددت إدارة النادي ثقتها في الكرواتي زوران للبقاء على رأس الجهاز الفني للفريق الأول رغم اهتزاز مستويات الفريق في آخر ثلاث مباريات من الدوري.
وكان الأمير محمد بن فيصل اجتمع بالجهاز الفني بعد مباراة الاتفاق الأخيرة، وجدد ثقته بهم جميعاً، وطالبهم بتحقيق مستويات ونتائج أفضل في المباريات المقبلة.
وعلى صعيد الفريق، استأنف اللاعبون تدريباتهم بعد عودتهم من الدمام تأهباً لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مساء غد الخميس في الجولة السادسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “الشرق الأوسط”.
وينتظر أن تشهد المباراة عودة الغائبين عن لقاء الاتفاق وهم الفرنسي غوميز والبرازيلي إدوارد والإسباني بوتيا، بالإضافة إلى الظهير محمد البريك.
وشهد مران أمس بدء المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن ملامسة الكرة بعد أن قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي المعد له بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم الرياضي الجاري.