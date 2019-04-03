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اخبار رياضية > امرابط يعود.. وهوساوي يعوّض غياب برونو أمام الرائد
03/04/2019   1:41 م

امرابط يعود.. وهوساوي يعوّض غياب برونو أمام الرائد

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منح الجهاز الطبي في النصر الضوء الأخضر للاعب الوسط نورالدين امرابط لمغادرة العيادة الطبية والمشاركة مع اللاعبين في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في الحوض، والتي ساهمت في غيابه عن مباراة فريقه أمام الجيل يوم أول من أمس ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي كسبها النصر بأربعة أهداف دون مقابل، وعمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا في تدريب أمس “الثلاثاء” لإراحة اللاعبين الأساسيين، الذين شاركوا في مباراة الجيل بالمسبح والجاكوزي.

من جهة أخرى، جهز المدرب فيتوريا المدافع البرازيلي مايكون بيريرا للاعتماد عليه في القائمة الأساسية بجانب عمر هوساوي في مباراة الرائد غداً “الخميس” ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ كون الفريق سيفتقد للمدافع البرازيلي برونو يوفيني بداعي تراكم البطاقات الصفراء.وفق “الرياض”.

امرابط يعود.. وهوساوي يعوّض غياب برونو أمام الرائد

اخبار رياضية
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