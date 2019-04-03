نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “آل الشيخ”: منحنا ترخيصاً لحفلتين في نفس المدينة ونفس التوقيت.. والسوق مفتوح للجميع
03/04/2019   8:29 ص

“آل الشيخ”: منحنا ترخيصاً لحفلتين في نفس المدينة ونفس التوقيت.. والسوق مفتوح للجميع

+ = -
274

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن منح ترخيص لحفلتين في مدينة الرياض في نفس التوقيت لأول مرة، مؤكداً أن السوق مفتوح للجميع وستمنح التراخيص وفق الضوابط والاشتراطات.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على “تويتر”: “لأول مرة تم منح ترخيص لحفلتين في نفس المدينة وفي نفس التوقيت، السوق مفتوح للجميع ودورنا منح التراخيص وفق ضوابط واشتراطات معينة”، مضيفاً: “في الرياض وفي نفس اليوم، محمد عبده ورابح صقر، وشركتين مختلفة”.

وأعلن عن إحياء حفلة غنائية للفنانين خالد عبدالرحمن وعبدالعزيز المنصور يوم الجمعة المقبل بجامعة الأميرة نورة في الرياض، مؤكداً أنه لو كان متواجداً يومها في الرياض فسيحضرها.وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ”: منحنا ترخيصاً لحفلتين في نفس المدينة ونفس التوقيت.. والسوق مفتوح للجميع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885036143.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.