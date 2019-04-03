أظهر تقرير كيف يبدو مقر شركة “فيسبوك” بالعاصمة البريطانية لندن، وهو المقر الأكبر للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث بيّن كيف يقضي موظفو عملاق مواقع التواصل الاجتماعي يومهم ووسائل الترفيه المقدمة لهم من قِبل الشركة.
وبيّن التقرير وجود غرفة للموسيقى داخل مقر “فيسبوك” وأماكن خاصة باللهو وصالة للعب البلياردو والتنس، ليقضي الموظفون أوقات فراغهم بها ويبتعدوا قليلاً عن روتين العمل والوظيفة، بالإضافة إلى انتشار اللوحات الفنية في جميع أركان مقر الشركة.
وأشار وفقاً لـ “العربية”، إلى حرص الشركة على تحفيز العاملين بها على الابتكار والتفكير والتواصل، وقيامها بدعوة فنانين محليين لإمضاء أشهر مع موظفيها، للاستماع لقصصهم والاطّلاع على سير عملهم وابتكار قطع فنية تعرض داخل المبنى.