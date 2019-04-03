أظهرت صور حجم الأضرار التي أصـابت عدداً من المنازل والمركبات؛ نتيجة اعتراض قوات التحالف لطائرتين بدون طيار أطلقتهما ميـليشيا الحـوثي باتجاه محافظة خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي، أنهم تلقوا بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض الطائرتين على منطقتين سكنيتين، ما أدى لإصـابة خمسة أشخاص مدنيين بينهم طفل وامرأة سعودية.
وأضاف العقيد العاصمي أن سقوط الشظايا أدى كذلك لتضرر عدد من المنازل وقصر أفراح بالإضافة إلى 4 مركبات، مبيناً أن المرأة المصـابة نقلت إلى المستشفى؛ نتيجة تعرضها لإصـابة في الرأس.
يذكر أن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد أوضح أن الطائرتين جرى اعتراضهما في تمام الساعة 9:35 من مساء أمس (الثلاثاء)، بعد رصد منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي لهما وتدميرهما.
وفق “أخبار 24”.