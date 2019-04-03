“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار رعدية وغبار على عدة مناطق.. وهذه حالة طقس اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرها المتوقع لحالة طقس اليوم (الأربعاء)، بالإضافة إلى عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية وغبار على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.
وأوضحت الهيئة أن فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية، مستمرة على أجزاء من منطقة الرياض وتشمل العاصمة والخرج ورماح والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والأجزاء المجاورة، بدءاً من الساعة الثانية صباحاً وحتى الثامنة مساءً.
فيما تشهد الدوادمي وعفيف والأجزاء المجاورة نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.
وأضافت أن أجزاء من المنطقة الشرقية ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، تشمل حرض والأحساء والدمام وتستمر حتى الواحدة ظهراً، فيما تشهد مدن الجبيل والظهران والخبر وأيضاً الدمام والأحساء تدنياً في الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد مدن رفحا وعرعر وحزم الجلاميد والأجزاء المجاورة بمنطقة الحدود الشمالية نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية، بدءاً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.
وبيّنت الهيئة أن أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير الباحة، ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة، تبدأ منذ الثالثة صباحاً بنجران ومنذ الـ11 صباحاً في باقي المناطق، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، مبينة أن تأثير العوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية مستمر على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران، والأجزاء الجنوبية بالشرقية والرياض.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن السماء قد تكون غائمة جزئياً وتتخللها سحب ممطرة بمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة (16- 38 كم/ ساعة) وارتفاع الموج من متر إلى متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.
في حين ستكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الخليج العربي بسرعة (14- 36 كم/ ساعة)، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط.