اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار كانتا باتجاه خميس مشيط

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة 9:35 مساء أمس (الثلاثاء) بتوقيت المملكة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين غير معرّفة باتجاه الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.
وأوضح العقيد المالكي أنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين (الحوثية)، فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات حتى الآن.
وأشار إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة تماشياً بنصوص اتفاق استوكهولم، وأن الميليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري في الحديدة.وفق “أخبار 24”.
وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم.
وقال إن قيادة التحالف تُحذر وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة جميع الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.