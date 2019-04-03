مدرب الهلال السابق يعلق على نتيجة الديربي: “فيتوريا” كان رائعاً والنصر أقرب للدوري

علّق مدرب الهلال السابق البرتغالي خورخي جيسوس على نتيجة مباراة الديربي التي انتهت بفوز النصر على الهلال بثلاثة أهداف لهدفين وتصدره لجدول الدوري، مبدياً إعجابه بما قام به مواطنه روي فيتوريا مدرب النصر.
وقال جيسوس في تصريحات لموقع “مايس فوتيبول” البرتغالي، إن النصر قدم عملاً رائعاً في مباراة الديربي، مشيراً إلى أنه رغم امتلاك الهلال لمجموعة أفضل من اللاعبين فإن النصر أصبح الأقرب للفوز باللقب.
وأضاف بأن الدوري متبقٍ فيه خمس مباريات والنصر قادر على المحافظة على فارق النقاط، مؤكداً أن النصر يستحق التهنئة وفوز فيتوريا معه بالدوري يعد أمراً جيداً بالنسبة للمدربين البرتغاليين.وفق “أخبار 24”.
وأشار جيسوس إلى أن رحيله عن تدريب الهلال وتعيين زوران ماميتش بدلاً منه كان مفاجئاً بالنسبة له؛ حيث كان الهلال يتصدر الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر، لكن النصر الآن أصبح أقرب للفوز باللقب.
يذكر أن النصر يتصدر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي فقد الصدارة بخسارته الديربي يوم الجمعة الماضي.