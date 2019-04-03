“الكويتية” تصدر بياناً بشأن احتمالية اضطرارها لإلغاء رحلات ودمج أخرى بسبب تأجيل تسلّمها طائرات جديدة

أصدرت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن احتمال اضطرارها لإلغاء بعض رحلات ودمج بعضها خلال الأيام القادمة.
وأوضحت أن هذا الظرف الطارئ ناتج عن تأجيل شركة إيرباص لتسليم ثلاث طائرات من طراز A320 إلى يونيو وأكتوبر ونوفمبر، بعدما كان من المقرر تسليمها في شهر مارس الجاري.
وأضافت أن هذه الطائرات الثلاث كان من المقرر أن تحلّ مكان طائرات ثلاث قديمة من الطراز نفسه، والتي قررت الشركة وقف تشغيلها بداية من مطلع أبريل الجاري.وفق “أخبار 24”.
ونتيجة لذلك، أكدت “الكويتية” أنها ستعمل على إعادة الأوضاع لمسارها الطبيعي، متعهدة بإيجاد بدائل للرحلات المتأثرة بالتأجيل، ومعتذرة لعملائها عن أي إزعاج.