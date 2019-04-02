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أخبار محلية > فتح باب القبول بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على 4 رتب عسكرية
02/04/2019   10:41 م

فتح باب القبول بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على 4 رتب عسكرية

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) على رتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 2/ 8 / 1440هـ الساعة 10 صباحا إلى الخميس 6 / 8 / 1440هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت الإدارة للالتحاق أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.وفق “أخبار 24”.

فتح باب القبول بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 على 4 رتب عسكرية

أخبار محلية
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