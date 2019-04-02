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أخبار محلية > بالفيديو.. “الشريان” يستضيف مرضى بـ”توقف النمو”.. وحديث عفوي له مع طفل مصاب بالمرض
02/04/2019   10:39 م

بالفيديو.. “الشريان” يستضيف مرضى بـ”توقف النمو”.. وحديث عفوي له مع طفل مصاب بالمرض

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خصص برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة “إس بي سي” السعودية الحلقة الذي أذيعت اليوم (الثلاثاء) للحديث عن مرض توقف النمو، واستضاف عدداً من المرضى وذويهم.

وناقش البرنامج أبرز المشكلات التي تواجه مرضى توقف النمو، ومنها الرعاية الطبية غير الكاملة، وعدم وجود مدارس متوائمة مع أوضاعهم.

كما تضمنت حلقة البرنامج حديثاً عفوياً للشريان مع طفل مصاب بهذا المرض يُدعى محمد الشمري، الذي عبّر عن أمله في الالتحاق بالمدرسة ونيل حظه من التعليم.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. “الشريان” يستضيف مرضى بـ”توقف النمو”.. وحديث عفوي له مع طفل مصاب بالمرض

أخبار محلية
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