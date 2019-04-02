كشف برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية عن حالة الدفعات الأخرى من مبادرة “سند الزواج”، وذلك بعد صرف 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد.
وأوضح البرنامج أن مستحقي الدفعة الثانية يخضعون حالياً لإجراءات التحقق من صحة الحسابات البنكية تمهيداً للصرف.
أما مستحقو الدفعة الثالثة فيجري الآن العمل على إضافة حساباتهم البنكية، في حين يستمر البرنامج في تلقي طلبات التسجيل في الدفعة الرابعة.
وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.