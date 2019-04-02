وثق مقطع فيديو أعمال التجارب الديناميكية لعربات قطار الرياض على المسار الأحمر أمس (الإثنين)، وذلك عند تقاطع طريقي الدائري الشرقي والملك عبدالله.
وبدأت عربات قطار الرياض أولى مراحل الاختبارات التشغيلية لعربات المسار الأخضر في ديسمبر 2018، وتلاها عددٌ من تجارب الأداء للتأكد من جاهزية العربات والمسارات.
ويشمل قطار الرياض 6 خطوط للقطار، و85 محطة، وتصل تكلفته تكلفة إلى 22.5 مليار دولار، وبحسب أحدث تقرير لإدارة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض فقد بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ القطار 75%.وفق “أخبار 24”.
أعمال التجارب الديناميكية لـ #قطار_الرياض على المسار الأحمر عند تقاطع الدائري الشرقي مع طريق الملك عبدالله
تصوير: @aialbakri pic.twitter.com/8GXFaNawC6
— عداد مشاريع الرياض (@AddadRuh) ٢ أبريل ٢٠١٩