تركي الغامدي يهاجم رئيس النصر بسبب سخريته من جماهير الشباب

عقب إعلان لجنة الأندية المحترفة أفضلية جماهير الشباب بين جماهير أندية الدوري، وجّه الناقد الرياضي تركي الغامدي، اليوم الثلاثاء، هجوماً حاداً لرئيس النصر سعود آل سويلم، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن جمهور الشباب.
وغرّد الغامدي، قائلا: “بعد أيام قليلة من إسقاطات رئيس النصر على جماهير الشباب وتعزيز جماهير ناديه له، جماهير الليث ترد على طريقتها الخاصة وتحصد جائزة أفضل جمهور في الجولة ٢٥ رغم لعب الفريق خارج أرضه”.وفق “أخبار 24”.
وكان آل سويلم وجّه تصريحات ساخرة بشأن جمهور نادي الشباب، حيث قال: “جمهور نادي الشباب 16 بيتًا واستراحتان، وصعب ينافس الأندية الكبيرة”، إلا أن الغامدي قابله بسخرية قائلًا: “شكراً للنصراويين لأنهم استفزوا الشبابيين وحفزوهم”.