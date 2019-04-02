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اخبار رياضية > عوض خميس : لا تهمني المشاركة أساسيًا
02/04/2019   7:48 م

عوض خميس : لا تهمني المشاركة أساسيًا

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قال ظهير النصر، عوض خميس، اليوم الاثنين، إن مشاركته أساسيًا، أو غيره من زملائه، لا تشغل باله، طالما أن الفريق يؤدي وينتصر، ويسير على الطريق الصحيح.

وحول لقاء فريقه مع الجيل، أضاف اللاعب، في تصريحات تلفزيونية: “لعبنا بمستوى عال كما هي عادتنا مع المدرب فيتوريا”.

وتابع: “فرضنا إيقاعنا على المنافس، الذي لم تسعفه إمكانياته لمجاراتنا حتى النهاية، بعد شوط أول جيد له، يستحق عليه التحية”.وفق “كوورة”.

وختم خميس، بقوله: “أتمنى للفريق التوفيق، ونحن جميعا مجندون لخدمة العالمي واستمرار تفوقه”.

وكان النصر قد حقق فوزًا كبيرًا على الجيل (4-0)، اليوم، لحساب ربع نهائي كأس خادم الحرمين.

عوض خميس : لا تهمني المشاركة أساسيًا

اخبار رياضية
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