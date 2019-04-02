الأندية التركية تهدد النصر والأهلي والهلال بـ «الفيفا»

مع اقتراب نهاية الموسم الرياضي الحالي بدأت تلوح في الأفق بعض الأخبار غير السارة للأندية السعودية ومنها الهلال والنصر والأهلي نظير عدم تسديد بعض المستحقات المالية للأندية التركية والتي جاء منها بعض اللاعبين البارزين إلى الدوري السعودي، فقد ذكرت بعض التقارير الصحفية التركية وعبر صحيفة “aspor”، أن أندية الهلال والأهلي والنصر لم يسددوا الدفعات المقررة لهم ومنها اللاعب بافيمنتي غوميز مهاجم الهلال حيث أفصح نادي غلطة سراي بعدم سداد الدفعة المالية والتي تبلغ ميلوني يورو، بالإضافة إلى أن هناك مستحقات لنادي فنار بخشة لقاء انتقال اللاعب جوزيف سوزا للأهلي ولاعب وسط النصر جوليانو دي باولا، وعلمت مصادر صحفية أن الأندية التركية تهدد بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الشهر الحالي إن لم يتم سداد المستحقات المطلوبة.وفق “الرياض”.
الجدير بالذكر أن جوليانو لاعب النصر انتقل بمبلغ 12 مليون يورو وغوميز لاعب الهلال بـ 6 ملايين يورو وبلغ مبلغ انتقال لاعب الأهلي دي سوزا 10 ملايين يورو.