حددت وزارة الصحة نوعين من الأدوية قالت إنهما ناجعان لمساعدة المدخن على الإقلاع عن التدخين، كونهما يقللان رغبته في التدخين، حيث يعطيان كمية قليلة من النيوكتين بالقدر الذي لا تتسبان معه آثاراً صحية خطيرة.
الدواء الأول “فارينكلين” واسمه التجاري “شامبكس”، وقالت الوزارة إنه يعد أكثر الأدوية فعالية للمساعدة للإقلاع عن التدخين، إلا أنها حذرت من استخدامه لمن يعانون نقصاً شديداً في وظائف الكلى، ومَن يتناولون بعض الأدوية النفسية، وللنساء في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.
وعن طريقة استخدامه، بينت الوزارة أنه يُستخدم للبالغين فوق سن 18 عاماً، ويستمر العلاج به لمدة 3 أشهر، وقد يمتد إلى 6 أشهر في بعض الحالات.
أما الدواء الثاني الذي يعد ناجعا أيضا للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وفقاً لوزارة الصحة فهو “نيكوتين” واسمه التجاري “نيكوتينيل”، ويحذر استخدامه في حالات الحمل والرضاعة الطبيعية، ولمن يعانون من الأمراض الجلدية مثل الحساسية والصدفية، وطريقة استعماله هي نفس طريقة استعمال الدواء السابق.
وفق “أخبار 24”.