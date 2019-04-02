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أخبار محلية > “الإحصاء”: خروج نحو مليون وافد من سوق العمل خلال 2018
02/04/2019   5:37 م

“الإحصاء”: خروج نحو مليون وافد من سوق العمل خلال 2018

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن خروج نحو مليون وافد من سوق العمل بالمملكة بنهاية 2018.

وأظهرت نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2018، أن عدد الوافدين بالقطاعين العام والخاص بنهاية 2018 بلغ 9 ملايين و429 ألف وافد، مقارنة بـ10 ملايين و417 ألف وافد بنهاية 2017، وهو ما يعني خروج 988 ألف وافد من سوق العمل خلال تلك الفترة (ذكور وإناث).

فيما بلغ إجمالي المواطنين والمواطنات في سوق العمل (القطاعان الحكومي والخاص)، 3 ملايين و111 ألف موظف وموظفة بنهاية 2018، مقارنة بـ 3 ملايين و163 ألف موظف وموظفة بنهاية 2017، وهو ما يعني خروج نحو 52 ألف مواطن ومواطنة من سوق العمل خلال تلك الفترة.وفق “أخبار 24”.

وانخفض عدد المواطنين الباحثين عن عمل بنهاية 2018 إلى 970.2 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ1.086 مليون باحث وباحثة عن العمل بنهاية 2017.

“الإحصاء”: خروج نحو مليون وافد من سوق العمل خلال 2018

أخبار محلية
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