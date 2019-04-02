بالصور.. الدفاع المدني بالخرج يعقد اللقاء الدوري بقادة المدارس ومسؤولي الأمن والسلامة بالدوائر الحكومية

بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد العتيبي ومشاركة كلا من العقيد خالد بن عبدالله السعيس مدير الدفاع المدني بالخرج ،والعقيد علي بن مهذل القحطاني مدير المرور بالخرج و العقيد هاشم بن عبدالعزيز التميمي مدير شعبة الضبط الجنائي وقائد قوة المهمات الخاصه بالخرج. تم عقد اللقاء الدوري بقادة المدارس ومنسقي ومنسقات المدارس ومسؤولي الأمن والسلامة بالدوائر الحكومية والأستاذ فايز العنزي مدير مركز إسعاف الدلم والأستاذ وليد أباالحسن عضو فريق غوث بمقر الجمعية الخيريه وتم الاستفاده من البرنامج للجميع وفي ختام اللقاء تم تكريم الضيوف المشاركين.