محافظ الخرج يفتتح “بانوراما بلازا” و “هايبر نستو” الخميس المقبل

يفتتح سعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الله الماضي مجمع “بانوراما بلازا” الخميس المقبل ، بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية ورجال الأعمال بموقعه الكائن بطريق الملك عبدالله حي غرناطه، وذلك استمرارا في نجاحات مالكه “شركة سلمان العثمان القابضة” في إنشاء المولات التجارية الضخمة ، وجلب العلامات التجارية والمستثمرين .
ويعتبر “بانوراما بلازا” أكبر مجمع تجاري بمحافظة الخرج حيث تتجاوز مساحته 28،000م2 ثمان وعشرين ألف متر مربع ، ويضم المجمع : هايبر ماركت نستو معرض رقم (66) (بمساحة تفوق 12،000 م2 اثنا عشر ألف متر مربع) ، والذي سيفتتح بنفس اليوم أيضا ، كما يضم عددا من الأسماء والماركات التجارية العالمية المختارة بعناية مما سيجعل المجمع الوجهة الأولى للتسوق بالمحافظة ، لتكون أكثر تميزا وجاذبية ، لتقدم مزيجا من المزايا العصرية والعناية الفائقة بالمستهلك مثل : مكتبة جرير، وكافي ستاربكس ، وأحذية سكتشرز ، وأحذية كروس ، ومطعم ريل برجر ، ومطعم شاورمر ، وكافي سينابون ، وصيدلية الدواء ، ومطعم برجر لاونج ، وعطور نخبة العود ، وحلويات هيل وزعفران ، وحلويات بسبوسة واو ، ومطعم لابيرا ، وكافي كاريبو ، وبنز كوكيز ،وشاي مغربي ،و معرض موبايلي.
هذا ومن المتوقع أن يلبي المجمع رغبة المتسوقين ومحبي السلع الفاخرة ، من سكان وزوار المحافظة ، والذين يتطلعون لتجربة تسوق خاصة ، تضع بين يديهم كل ما يرغبون به في مكان واحد ، حيث لكل علامة تجارية شهيرة متجرها المستقل المصمم بشكل منفرد يعكس سماتها وقيمها الجمالية .