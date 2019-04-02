وثّق مصور سعودي مناظر بديعة وخلابة للحرات البركانية في منطقة عسير، أظهرت جمال الطبيعة والألوان والتضاريس.
وأوضح المصور رشود الحارثي وفقاً لـ “العربية نت”، أنه يعشق اكتشاف جماليات المواقع السياحية في المملكة، ما دفعه للانضمام إلى فريق إماراتي للاستكشاف؛ رغبة منه في توثيق جماليات منطقة عسير.
وبيّن الحارثي أن سبب تسمية هذه المنطقة بالحرات، يرجع لكونها تحمل فوهات بركانية تشبه منطقة الحراب بالمدينة المنورة؛ حيث يضم الموقع 15 فوهة بركانية، كما تتميز المنطقة بتربتها الخصبة خاصة في فصل الربيع.
وفق “أخبار 24”.