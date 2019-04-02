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02/04/2019   8:28 ص

بالفيديو.. أخصائي نفسي يوضح أسباب “التأتأة” وطرق معالجتها

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كشف أخصائي نفسي عن أسباب “التأتأة” الناتجة عن أسباب نفسية، والتي ربما تبدأ مع الشخص منذ طفولته، وما هو الحل لمعالجتها.

وقال الأخصائي أسامة الجامع، خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن التأتأة النفسية تحدث حينما يكون هناك نوع من الاستهزاء بحق الطفل، أو إذا عاش الطفل في بيئة بها انتقاد واسع جداً.

وأوضح الجامع أن علاج هذه التأتأة يكون من خلال تشجيع الطفل وجعله يشعر بالأمان وإعطائه الثقة في نفسه، مبيناً أن بعض الحالات تحتاج لمراجعة العيادة النفسية حسب شدة التأتأة.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه في العيادة يقوم المختصون بالتركيز على طريقة تعامل وتواصل الطفل مع الآخرين، وتحسين نظرته تجاه نفسه، بالإضافة إلى تثقيف ذويه بعدم الضغط عليه بالاستهزاء أو الانتقاد.

بالفيديو.. أخصائي نفسي يوضح أسباب “التأتأة” وطرق معالجتها

طب وتداوي
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