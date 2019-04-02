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اخبار رياضية > بالفيديو.. مشادة بين لاعبين خلال مباراة الأهلي والفيحاء يصل صداها إلى المدرجات
02/04/2019   8:27 ص

بالفيديو.. مشادة بين لاعبين خلال مباراة الأهلي والفيحاء يصل صداها إلى المدرجات

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شهدت مباراة الأهلي والفيحاء المؤجلة من الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس (الإثنين)، مشادة بين لاعبين وصل صداها إلى المدرجات.

وتدخل لاعبو الفريقين لمنع مشاجرة بين سعيد المولد لاعب الأهلي وتوفيق أبو حميد لاعب الفيحاء، كما دخل المولد في مشادة مع زميله مهند عسيري أثناء محاولة الأخير تهدئته، فيما أظهرت كاميرات التلفاز مشادة بين اثنين من الجماهير في المدرجات وكان شخص ثالث يحاول تهدئة الأجواء.

يذكر أن المباراة التي أقيمت بملعب مدينة المجمعة الرياضية انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة في المركز الـ 15 (قبل الأخير).وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. مشادة بين لاعبين خلال مباراة الأهلي والفيحاء يصل صداها إلى المدرجات

اخبار رياضية
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