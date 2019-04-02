فيديو طريف لأفعى تتظاهر بالموت بطريقة ماكرة عند شعورها بالخطر

رصد مقطع فيديو سلوكاً طريفاً لإحدى الأفاعي، التي يطلق عليها أفعى “أنف الخنزير” للدفاع عن نفسها، وذلك بتظاهرها بالموت؛ كي تنجو من الخطر.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” على حسابها بموقع “تويتر”، قيام المصوّر بلمس الأفعى بإصبعه؛ لتتخذ ردة فعل مباشرة، وتُمثل بطريقة ماكرة أنها ماتت.
وأوضحت المجلة أن أفعى “أنف الخنزير” غير سامة، وتستوطن أمريكا الشمالية، لافتة إلى أنها تُخرج رائحة كريهة من جسدها حينما تتظاهر بالموت، كوسيلة دفاع إذا شعرت بالخطر.
أفعى ماكرة تتظاهر بالموت وتقوم بإخراج رائحة كريهة من جسدها كوسيلة دفاعية إذا أحست بالخطر لكي تنجو بحياتها
الفيديو: Emma A Browning pic.twitter.com/1tzA8Pj2p0
— ناشيونال جيوغرافيك (@NatGeoMagArab) April 1, 2019
وفق “أخبار 24”.