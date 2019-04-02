رعى صـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، مساء اليوم حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، لمعهد الإدارة العامـة، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في معهد الإدارة العامة.
وبدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين والخريجات .
وألقى معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، كلمة ثمن فيها رعاية سمو أمير منطقة الريـاض، التي تأتي انطلاقاً من اهتمامِ سموه بدعم المعهدِ ومنسوبيه، تكريماً لجهودهم، وحافزاً لهم لمُضاعفةِ الجُهد والعطاء، وامتداداً حقيقياً للدعمِ السخيِّ لحكومتِنا الرشيدة، بقيادةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولي عَهدهِ الأمين – حفظُهُما اللهُ -، وقال : تُولِي الدولةُ الرشيدةُ، – رعاها الله -، اهتماماً كبيراً بتطويرِ قُدراتِ الإنسانِ السعودي باعتبارِهِ محورَ التنميةِ والتطويرِ في هذه البلاد الكريمة، التي تحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل المحلي، والارتقاء بأدائه ومخرجاته، للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، وعرض فيلم بهذه المناسبة بعنوان ” سواعد المستقبل “.
عقب ذلك تم تكريم رعاة المناسبة والممولين، ثم تسليم جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في توظيف خريجيه وتسلمها معالي نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، كما تسلم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد بن صالح الغفيلي جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في تدريب دارسيه، ثم قام معالي وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، بتقديم درع المعهد التذكاري لراعي الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية .
وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عن سعادته بمشاركة خريجي وخريجات معهد الإدارة حفل تخرجهم وقال ” حقيقة أشعر بالسعادة لوجودي بهذا الحفل مع الخريجين والخريحات واهنىء الجميع بهذه المناسبة ويسعدني أن أؤكد أن معهد الإدارة العامة يعد ركناً اساسياً في مسيرة التنمية الإدارية ويحظي بدعم قيادتنا الرشيدة التي اوكلت هذه الحقيبة على معالي وزير الخدمة المدنية الاستاذ سليمان الحمدان ومعالي مدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني ” .
وأضاف سموه : ” يعد المعهد بمثابة منطلق للإدارة في المملكة وأرجو أن يؤسس على منهج واضح كل الدورات القادمة التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية وأن يجري استطلاع متكامل مع الأجهزة الحكومية بشأن الدورات المفيدة حتى يستطيع الموظفون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم من جديد لأن العلم لا يتوقف ” .
يذكر أن عدد خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد، هذا العام بلغ (1,569) خريجاً وخريجة في (23) تخصصاً، منهم (970) خريجاً في المركز الرئيس للمعهد بالرياض، و(202) خريجاً في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و(190) خريجاً في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و(207) خريجة في الفرع النسوي للمعهد بالرياض، وحصل هؤلاء الخريجين والخريجات على شهادة الدبلوم في (23) برنامجاً إعدادياً منها: (8) برامج لحملة الشهادة الثانوية، و(15) برنامجاً لحملة الشهادة الجامعية.
وبلغ عدد ما تلقوه من عروض وظيفية (5617) فرصة وظيفية.
وسوف ينظم المعهد إلى جانب حفل الافتتاح لقاءً مصاحباً يستضيف خلاله عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أصحاب الخبرات والتجارب المميزة، لإلقاء الضوء على متطلبات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلة، وسبل النجاح في العمل، وكذلك استعراض التجارب المميزة لأولئك المسؤولين، وأهم الدروس المستفادة والنصائح التي يقدمونها للمقبلين على الانخراط في سوق العمل.
كما ينظم المعهد معرضاً للتوظيف يلتقي فيه الدارسون والخريجون والخريجات مع مسؤولي التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة والتقديم عليها مباشرة.
فيما ينظم المعهد عددًا من الورش التدريبية للخريجين والخريجات في أساليب كتابة السيرة الذاتية واجتياز مقابلات التوظيف، وقراءة وتحليل عقود العمل، والتسويق المهني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتميز في بيئة العمل التنافسية وأهمية الحصول على الشهادات المهنية في التطور الوظيفي.