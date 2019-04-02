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أخبار محلية > “التجارة” تشهر بمالك منشأة بالباحة عرض سلعاً غذائية منتهية الصلاحية
02/04/2019   8:23 ص

“التجارة” تشهر بمالك منشأة بالباحة عرض سلعاً غذائية منتهية الصلاحية

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة تعمل في تجارة التجزئة في المواد الغذائية، وذلك لارتكابه مخالفة بعرضه سلعاً غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وعوقب المواطن المخالف بالغرامة المالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالباحة في صحيفتين محليتين على نفقته.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار قد ضبطت في وقت سابق، 200 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمقاييس، في المنشأة المخالفة، ليتم ضبط الكمية وإحالة القضية للجهات القضائية.وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهر بمالك منشأة بالباحة عرض سلعاً غذائية منتهية الصلاحية

أخبار محلية
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