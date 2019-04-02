سامي الجابر: النصر يعاني من فوبيا هيبة “الزعيم”.. والهلال فريق متسلط إذا ضـرب أوجع

قال رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر إن فريق النصر يعاني من فوبيا هيبة “الزعيم”، التي حبست أنفاسه حتى الثواني الأخيرة، معتبراً أن الهلال فريق متـسلط إذا ضـرب أوجع وبنتائج كبيرة لأنه يثق في قوته.
وبشأن مباراة الهلال أمام الاتفاق أمس (الإثنين) في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أشار الجابر إلى أن أجمل ما في المباراة هو سيناريو الانتصار، وعودة شيء من هيبة الزعيم.
وأضاف أن الهلال في أحيان كثيرة لا يكون بقوته وعنفوانه وجاهزيته، لكنه يقـاتل بهيبته التي هزمت الاتفاق، وحبست أنفاس النصر الذي يعاني من فوبيا هيبة “الزعيم” حتى الثواني الأخيرة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الهلال فريق متـسلط إذا ضـرب أوجع وبنتائج كبيرة؛ لأنه يثق في قوته، ويجهز على خصمه، ويقف له حتى إذا حاول النهوض صـرعه مرة أخرى، فالزعيم لا يفوز ويهرب وكأنه غير مصدق أنه منتصر.
2️⃣
الزعيم فريق متسلط اذا ضـرب اوجع وبنتائج كبيرة لانه يثق انه الاقوى
يجهز على خصمه ويقف له حتى اذا حاول النهوض صرعه مرة اخرى
الزعيم لا يفوز ويهرب وكأنه غير مصدق انه منتصر
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 1, 2019