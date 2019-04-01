طقس الثلاثاء: رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشرة توقعات الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على 7 مناطق بالمملكة.
وتضمّنت تلك المناطق الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، إضافةً إلى الأجزاء الجنوبية للرياض ومرتفعات جازان، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من البلاد.وفق “أخبار 24”.
وتوقعت أن تسجل شرورة أعلى درجة حرارة بالمملكة بـ 37 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.