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أخبار محلية > فيديو للسور الجاري تنفيذه على سطح المسجد الحرام لحماية المصلين
01/04/2019   10:11 م

فيديو للسور الجاري تنفيذه على سطح المسجد الحرام لحماية المصلين

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تفقد أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، الأعمال الجارية في المسجد الحرام، وفي مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد الحرام.

وأظهر مقطع فيديو من داخل الحرم أعمال تنفيذ السور بكامل محيط المسجد، وبارتفاع كافٍ ليحقق الغرض منه في حماية المصلين بالسطح، وخاصة الأطفال.

ويجري تنفيذ السور بطول 500م وبارتفاع 3.23 متر، على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف شهر شعبان المقبل.

 

وفق “أخبار 24”.

فيديو للسور الجاري تنفيذه على سطح المسجد الحرام لحماية المصلين

أخبار محلية
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