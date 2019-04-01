فيديو للسور الجاري تنفيذه على سطح المسجد الحرام لحماية المصلين

تفقد أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، الأعمال الجارية في المسجد الحرام، وفي مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد الحرام.
وأظهر مقطع فيديو من داخل الحرم أعمال تنفيذ السور بكامل محيط المسجد، وبارتفاع كافٍ ليحقق الغرض منه في حماية المصلين بالسطح، وخاصة الأطفال.
ويجري تنفيذ السور بطول 500م وبارتفاع 3.23 متر، على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف شهر شعبان المقبل.
أمير مكة بالنيابة #بدر_بن_سلطان
يطّلع على الأعمال الجاري تنفيذها في #المسجد_الحرام والتي يأتي في مقدمتها تركيب سور لحماية المصلين في سطح المسجد
..يجري تنفيذه بـ:
•طول 500 م
•ارتفاع 323 سم
..سيتم إنجازه قبل منتصف شعبان المقبل#إمارة_مكة pic.twitter.com/qFfBXdTz7g
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١ أبريل ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.