وزير الشؤون البلدية يتفقد مشاريع أمانة الشرقية ويدشن مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام‎

تفقّد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الإثنين، عدة مشاريع بأمانة المنطقة الشرقية، ومنها مشروع مركز الملك عبد الله الحضاري بكورنيش الدمام ومجسم لمشروع تطوير وسط العوامية بالقطيف، كما شهد تجربة حية للحفر بواسطة المعدّة الجديدة عالية التقنية “JET PATCHER”.
كما دشّن القصبي مشروع المواقف الذكية بالحاضرة، بواقع 20 ألف موقف، باستخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، حيث سيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونياً من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، وكذلك إجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة.
من جانبها، قدّمت إدارة المدن الذكية شرحاً تفصيلياً عن هذا المشروع وشروحاً حول استراتيجية النقل الشامل من حيث تطوير الطرق والبنية التحتية، وكذلك برنامج جودة الحياة والنماذج التحويلية وأنسنة المدن، بالإضافة إلى تطوير المجاورات السكنية بالحاضرة ونظام الإشراف الإلكتروني وأتمتة المشاريع.وفق “أخبار 24”.