أكدت الهيئة العامة للترفيه على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في تأمين كافة متطلباتهم خلال إقامة الفعاليات، وألزمت منظميها بتوفيرها لهم.
وأوضحت أن لذوي الاحتياجات الخاصة واجباً علينا، وأن لهم حقوقاً؛ هي تسهيل إجراءات الدخول، وتوفير مسار خاص لقطع التذاكر، وتوفير مواقف سيارات خاصة، وتخصيص أصوات وإشارات تضاء في حالات الطوارئ.
وأضافت أن من الحقوق أيضا تواجد منزلقات لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الفعالية، وإيجاد مساحات كافية لسهولة التنقل داخل الفعالية، وتخصيص مقاعد في الفعاليات المسرحية.
وفق “أخبار 24”.