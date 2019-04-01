هيئة الصحفيين السعوديين تستنكر منع الإعلاميين من تغطية “مؤتمر الطيران المدني 2019”

علّقت هيئة الصحفيين السعوديين في بيان لها، اليوم الإثنين، على منع منسوبي وسائل الإعلام السعودي من تصوير حفل فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، حيث لا يحق لأي جهة منعهم من أداء واجبهم الصحفي تحت أي ذريعة أو حكر المعلومة لشخص أو جهة معينة ما دامت المناسبة عامة ووطنية وليست خاصة.
وأكّدت الهيئة أن استنكارها الواقعة جاء حرصاً منها على دعم منسوبيها الذين يمثلون الإعلام الوطني وحماية المهنة وفق الأخلاقيات التي أقرّتها، مؤكّدةً أنها ستتواصل مع المسؤولين في هيئة الطيران المدني لمعرفة أسباب المنع غير المبرر تحت أي ظرف.وفق “أخبار 24”.
كما جدّدت “الصحفيين السعوديين” مطالبتها الجهات الحكومية بالامتثال ومراعاة أخلاقيات العمل الصحفي، بتمكين وسائل الإعلام من ممارسة مهامها، التي تعكس الصورة المشرّفة للمملكة.