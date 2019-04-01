نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أبشر” يطلق خدمة “مسرور” للرد الفوري على الاستفسارات.. وهذه طريقة استخدامها
01/04/2019   10:08 م

“أبشر” يطلق خدمة “مسرور” للرد الفوري على الاستفسارات.. وهذه طريقة استخدامها

+ = -
898

أطلق حساب “أبشر” عبر منصته الرسمية خدمة جديدة باسم “مسرور”، تمكن المستخدمين من تلقى الإجابات عن استفساراتهم آليا بشكل فوري.

وتقوم الخدمة الجديدة بالرد على الاستفسار مباشرة دون انتظار للمختص، وذلك على حسابها الرسمي في “تـــويـــتـــر“.

وتتيح الخدمة الاستفسار عن آلية التسجيل في أبشر، والخدمات التي يوفرها حساب أبشر، والحصول على الدعم في حال وجود مشكلة، ومعلومات عن تطبيق أبشر على الهواتف الذكية، وفي حال نسيان كلمة المرور لحساب أبشر.

وتُستخدم الخدمة بالضغط على أحد الخيارات المذكورة أعلاه، ومن ثم يتم الرد فوريا، وتستمر في الخدمة وتلقي الإفادات حتى تنتهي من استفسارك.وفق “أخبار 24”.

“أبشر” يطلق خدمة “مسرور” للرد الفوري على الاستفسارات.. وهذه طريقة استخدامها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885035899.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.