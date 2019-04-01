انطلق اليوم الإثنين تمرين جند الصحراء المشترك 3، والذي تشارك فيه القوات البرية الملكية السعودية مع الجانب البريطاني بالشمالية الغربية، وذلك بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر الشهري ومن الجانب البريطاني المقدم جراهام سيفتون.
وألقى اللواء الركن ظافر بن علي الشهري كلمة رحّب فيها بالضيوف المشاركين، مشيداً بالعلاقات الودية بين البلدين وتعزيز العمل المشترك بين وحدات القوات البرية للبلدين، حيث يُعتبر هذا التمرين امتداداً لتمارين سابقة تهدف لرفع الجاهزية القتالية.
وعبّر قائد القوة المشاركة المقدم جراهام سيفتون، عن اعتزازه بهذه المشاركة، مؤكداً أن هذه التمارين هدفها الأول اكتساب الخبرة والتعلم في مجال تخطيط العمليات العسكرية، والهدف الثاني تقوية أواصر الصداقة بين البلدين بصفة عامة والقوات البرية السعودية بصفة خاصة.
وفق “أخبار 24”.