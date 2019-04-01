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أخبار محلية > بالفيديو.. متهور يقود عكس السير بسرعة جنونية في ظل انعدام الرؤية ويتسبب في حـادث مروع
01/04/2019   6:22 م

بالفيديو.. متهور يقود عكس السير بسرعة جنونية في ظل انعدام الرؤية ويتسبب في حـادث مروع

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تسبب تهور قائد مركبة يقود بسرعة جنونية عكس السير في حـادث تصادم مروع على إحدى طرق المملكة السريعة.

وثق ذلك مقطع فيديو صوّره مواطن في الجهة الأخرى على الطريق، حيث أظهر قائد المركبة يقود بسرعة جنونية تخطت الـ 140 في ظل انعدام للرؤية بسبب التقلبات الجوية، ليصطدم في مركبة ويتسبب في حـادث مروع على الطريق.

يُذكر أن القيادة عكس السير تُعد من المخالفات الكبرى، التي تأتي ضمن جدول المخالفات رقم 6، حيث يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 الآف، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالتها.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. متهور يقود عكس السير بسرعة جنونية في ظل انعدام الرؤية ويتسبب في حـادث مروع

أخبار محلية
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