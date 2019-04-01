أكدت وزارة الصحة أهمية التغذية الجيدة والمتوازنة للمرأة الحامل؛ وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، داعية للحرص على تناول الأطعمة الصحية ذات القيمة الغذائية العالية.
وأشارت الوزارة في رسالة توعوية إلى ضرورة تركيز الحامل على نوعية الطعام الذي تتناوله، بدلاً عن التركيز على الكمية، مؤكدةً أن نوعية الطعام أهم من كميته.
ودعت المرأة الحامل لتجنب تناول اللحم والبيض غير المطبوخ؛ لأنهما قد يحتويان على جرثومة تسبب الإجهاض أو ولادة جنين متوفى، وتجنب أكل السمك النيئ والمحار، والأسماك عالية الزئبق، وتجنب الإكثار من الأسماك الزيتية، والكافيين، والحليب غير المبستر، موضحة الأضرار التي تلحقها هذه الأطعمة بالجنين.
وفق “أخبار 24”.