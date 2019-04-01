“حساب المواطن”: أكثر من مليون طلب واستفسار خلال 3 أشهر

تعاملت المنصات المختلفة لبرنامج حساب المواطن ومركز الاتصال، مع أكثر من مليون طلب واستفسار، خلال الربع الأول من العام الحالي 2019.
وقال المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني إن مركز الاتصال (19912) تلقى أكثر من 434 ألف اتصال منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر مارس الماضي، فيما عمل مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع نحو 90 ألف اعتراض.
وأبان أن عدد المستندات التي تم التحقق منها ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، بلغ نحو 130 ألف مستند، بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي، مضيفاً أن خدمة “صوتك مسموع” استقبلت أكثر من 9 آلاف طلب، كما تلقى حساب البرنامج وحساب خدمة العملاء على موقع “تويتر” أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.وفق “أخبار 24”.
وأكد القحطاني حرص البرنامج على تقديم خدمات تليق بالمواطن، مشيراً إلى إطلاق تطبيق البرنامج الخاص بالهواتف الذكية، والذي يهدف للتسهيل على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد.