وزير النقل: طائرات “بوينج 737 ماكس” لن تحلق في أجواء المملكة في المستقبل القريب

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن المملكة تعتزم عدم السماح لطائرات بوينج 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي قريبا.
وقال العامودي في تصريح له خلال مؤتمر الطيران المدني الدولي المنعقد في الرياض وفقا لـ”رويترز”: ” طائرات بوينج 737 ماكس لا تحلق في المملكة حاليا ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة في المستقبل القريب”.
وكانت عدة دول في العالم منعت تحليق الطائرات الأكثر مبيعا في بوينج الشهر الماضي بعد سقوط طائرتين من نفس الطراز في غضون خمسة أشهر.
وتحدث العامودي في المؤتمر عن تمكين الهيئة للمرأة من العمل بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات المالية والإدارية والهندسية، علاوة على مجالات المراقبة الجوية وأمن وسلامة الطيران.
وأشار إلى أن المملكة تتابع مستجدات الطيران الدولي، مثل الأمن الإلكتروني ونظم الطائرات غير المأهولة وطائرات الدرونز، وانطلاقا من دور الهيئة في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، فقد أصدرت حزمة من التشريعات واللوائح التي تنظم عمل هذه الطائرات وتؤدي إلى تحسين وتنظيم عملها.
ولفت إلى أن الإحصاءات المعلنة من الهيئة كشفت عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018 حاجز 99 مليون مسافر، غادروا عبر أكثر من 771 ألف رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.