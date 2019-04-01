10 نصائح للتغلب على النعاس أثناء النهار

كشفت دراسات علمية وخبراء في مجال الصحة عن أسباب عديدة للشعور بالنعاس أثناء النهار، وخاصة أثناء العمل أو المحاضرات.
وأوضحت الدراسات أن 18% من الناس يعانون هذه المشكلة، لافتة إلى أن أسبابها تتنوع بين نفسية وعضوية، وأحيانا تكون مؤشراً على أعراض صحية خطيرة.
وأوضحت الدراسات أن أبرز الأسباب قد تعود لعادات النوم الخاطئة والتي تسبب النعاس على مدار اليوم كعدم الحصول على مقدار كاف من النوم خلال الليل، كذلك نوم الشخص في بيئة تؤثر في قدرته على النوم، مثل: النوم في الضوضاء، وعلى أصوات التلفاز المرتفعة، فضلا عن الإسراف في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول قبل النوم.
وأشارت الدراسات إلى أن القلق والتوتر والاكتئاب تعد من الأسباب الرئيسية للنعاس خلال النهار، بسبب مشاكل في منطقة التحكم بالمزاج في الدماغ، وتعرّض الشخص لأحداث مؤلمة في حياته، بالإضافة إلى اختلال توازن مستوى بعض المواد الكيميائية في الدماغ، كذلك تناول بعض الأدوية التي تسبب الشعور بالنعاس كعرض جانبي، ومنها، بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، وبعض مضادات الاكتئاب، والأدوية التي تُعالج احتقان الأنف.وفق”أخبار 24″.
وحذرت الدراسات من أن النعاس خلال النهار قد يكون مؤشرا على إصابة الشخص بمرض خطير، حيث تبين أن أمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين الدماغية تسبب شعور الإنسان بالنعاس، نظرا لوجود نقص حاد في تدفق الأكسجين للدماغ، ولذا ينصح الخبراء بإجراء التحاليل اللازمة.
وقد يكون النعاس أثناء النهار إشارة إلى نقص في هرمونات الغدة الدرقية، وانخفاض الأنسولين، فضلا عن وجود قصور في الجهاز التنفسي حيث يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، ما يجعل الدماغ متعطشا إلى الأكسجين، ما يجعل الإنسان يشعر بالخمول والنعاس.
وأوضح خبراء في مجال الصحة أنه في كثير من الأحيان يكون الشعور بالنعاس أثناء النهار سببه انخفاض نسبة الحديد في الجسم، أو الإصابة بأمراض الكلى والكبد المزمنة، أو الاكتئاب والأمراض العصبية.
ووجه الخبراء عدة نصائح للتغلب على النعاس خلال النهار:
1. تقليص وقت التعرض لشاشات التلفاز والتليفونات المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
2. الحصول على قسط كاف من النوم، لا يقل عن 7 ساعات يوميا.
3. تجنب تناول اللحوم الحمراء خلال أوقات العمل.
4. مضغ علكة في حال شعرت بالنعاس، حيث وجد العلماء أن مضغ العلكة لمدة 15 دقيقة يجعل العقل في حالة يقظة.
5. شرب الماء، فقد يكون شعور الجسد بالإجهاد والتراخي هو الجفاف، الماء يعطي شعورا بالانتعاش ويزيد التركيز.
6. تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ وتهيئة مكان مريح للنوم.
7. تناول الطعام في أوقات ثابتة.
8. ممارسة التمارين الرياضية.
9. عدم الذهاب إلى النوم قبل الشعور بالنعاس.
10. عدم أخذ قيلولة في أوقات متأخرة من اليوم.