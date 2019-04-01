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أخبار محلية > “ساما”: تراجع تحويلات الأجانب إلى 9.65 مليار ريال في فبراير الماضي
01/04/2019   1:26 م

“ساما”: تراجع تحويلات الأجانب إلى 9.65 مليار ريال في فبراير الماضي

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انخفضت تحويلات الأجانب خلال شهر فبراير الماضي إلى 9.65 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقارب الـ25% مقارنة بفبراير من العام الماضي 2018، حيث بلغت تحويلاتهم نحو 12.8 مليار ريال.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فإن تحويلات الأجانب انخفضت في فبراير الماضي بنحو 1.4 مليار عن يناير الذي بلغت تحويلاتهم فيه أكثر من 11 مليار.

في المقابل انخفضت تحويلات المواطنين خلال فبراير الماضي إلى نحو 4.2 مليار ريال، بانخفاض 2 مليار ريال عن نفس الشهر من العام الماضي 2018، والذي بلغت تحويلات المواطنين فيه أكثر من 6.2 مليار، بنسبة تراجع تقدر بـ33%.وفق “أخبار 24”.

“ساما”: تراجع تحويلات الأجانب إلى 9.65 مليار ريال في فبراير الماضي

أخبار محلية
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