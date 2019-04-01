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أخبار محلية > اختفاء مواطن بعد خروجه من منزله بالطائف.. وعائلته تعثر على سيارته عالقة بين الصخور بوادي قرن
01/04/2019   1:22 م

اختفاء مواطن بعد خروجه من منزله بالطائف.. وعائلته تعثر على سيارته عالقة بين الصخور بوادي قرن

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فُقِد مساء الجمعة الماضية، مواطن بمحافظة الطائف واختفى أثره، بينما وجدت سيارته عالقة بوادي قرن أول أمس، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها للعثور عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خروج المواطن الخمسيني لافي هليل العصيمي من منزله بالحوية للقيام بإحدى المهام، لكنه لم يعثر عليه حتى الآن.

وقال نجل شقيقه، وفقا لـ”سبق”، إنهم وجدوا سيارة عمه عالقة بين الصخور بوادي قرن، دون العثور عليه، لافتا إلى أنهم بحثوا بجميع المراكز والمستشفيات دون جدوى.

وأوضح أن عمه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي شيء سوى مرض السكري والضغط، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية والكثير من أقاربه يواصلون البحث عنه لكشف ملابسات اختفائه.

اختفاء مواطن بعد خروجه من منزله بالطائف.. وعائلته تعثر على سيارته عالقة بين الصخور بوادي قرن

أخبار محلية
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