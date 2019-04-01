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أخبار محلية > بالفيديو.. “المساحة الجيولوجية” توضح التصرف الصحيح لطلاب المدارس عند حدوث الزلازل
01/04/2019   1:20 م

بالفيديو.. “المساحة الجيولوجية” توضح التصرف الصحيح لطلاب المدارس عند حدوث الزلازل

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أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية الكيفية التي يجب أن يتصرف بها الطلاب عند حدوث الزلازل، لضمان عدم تعرضهم للأذى، والخروج بأمان من داخل المباني الدراسية.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو تعليمي، إنه في حال حدوث زلزال فإن على الطلاب اتباع عدد من التعليمات، في مقدمتها المحافظة على الهدوء، وعدم الانفعال، ومن ثم الاحتماء تحت الطاولات، أو داخل الممرات قرب الزوايا الداخلية للمبنى، والحرص على الابتعاد عن الأمان التي تشكل خطورة كالنوافذ، والأجسام المعلقة، وعلى الطلاب المتواجدين في الفناء الخارجي للمدرسة الابتعاد عن المباني، والاتجاه إلى الأماكن المفتوحة.

وأضافت أنه بعد انتهاء الزلزال يجب مغادرة الفصل على الفور، وأن يحرص كل طالب على حماية رأسه باستخدام الحقيبة المدرسية، تحسباً لحدوث أي توابع للزلزال، أو سقوط بعض الأشياء غير الثابتة، مشددة على ضرورة الخروج بصورة منظمة، والتوجه إلى الأماكن المحددة للتجمع. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “المساحة الجيولوجية” توضح التصرف الصحيح لطلاب المدارس عند حدوث الزلازل

أخبار محلية
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